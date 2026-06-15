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Πειραιάς: “Παρκαδόρος” συνελήφθη για παράνομο παρκάρισμα – Καταλάμβανε δημόσιους χώρους με κώνους και δίκυκλα

Χειροπέδες και στον υπεύθυνο του καταστήματος

Πειραιάς: “Παρκαδόρος” συνελήφθη για παράνομο παρκάρισμα – Καταλάμβανε δημόσιους χώρους με κώνους και δίκυκλα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Σε σύλληψη δύο ατόμων που εργάζονταν σε κατάστημα στον Πειραιά προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές καθώς καταλάμβαναν δημόσιους χώρους με σκοπό να παρκάρουν οχήματα πελατών τους.

Ειδικότερα, δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 62 ετών, εκ των οποίων, ο ένας παραλάμβανε τα οχήματα και ο άλλος ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

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Ο 47χρονος συλληφθείς, παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, σταθμεύοντάς τα ακολούθως σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.), που είχε καταλάβει τοποθετώντας κώνους και δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα, οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

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