Μοσχάτο: Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι για την επίθεση σε 13χρονο σε πάρκο

Έξι ανήλικοι, ηλικίας 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (26/10) επειδή επιτέθηκαν σε έναν 13χρονο σε πάρκο του Μοσχάτου. Οι συλλήψεις έγιναν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου.

Σχηματίσθηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα εννέα ανήλικοι.

Ειδικότερα, οι έξι κατηγορούμενοι μαζί με άλλους εννέα συνομήλικούς του, το Σάββατο (25/10), πλησίασαν τον 13χρονο σε πάρκο του Μοσχάτου. Αρχικά τον έριξαν στο έδαφος και στη συνέχεια του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους έξι κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν στο Μοσχάτο.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.