Μοσχάτο: «Θα σε σκοτώσουμε» – Σοκάρει ο 13χρονος για την επίθεση που δέχθηκε από την ομάδα «183»

Σοκάρουν τα όσα αναφέρουν τόσο ο 13χρονος που δέχθηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων στο Μοσχάτο όσο και ο πατέρας του.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ομάδα «183» που έχει γίνει ο τρόμος στην ευρύτερη περιοχή, καθώς έχει χτυπήσει και άλλα άτομα όπως αναφέρουν μαρτυρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκεί στο παρκάκι χαιρέτησα μια φίλη μου λέγοντάς της “πού είσαι ρε μ…” και αυτοί νόμιζαν ότι έβρισα εκείνους και μου είπαν “Θα σου φέρουμε κόσμο από Καλλιθέα, θα σε δείρουμε”. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι δεν το είπα σε αυτούς. Πήγα βολτίτσα προς της εκκλησία στη Μεταμορφώσεως και ξεκίνησαν το ξύλο» ανέφερε ο 13χρονος σύμφωνα με το STAR στην κατάθεση του για το συμβάν. Από την πλευρά του, ο πατέρας του υποστήριξε, ότι ο γιος του τον ενημέρωσε για το περιστατικό και στη συνέχεια όταν επικοινώνησαν μαζί του, με την Αστυνομία να τους περιμένει.

«Είναι μια ομάδα η “183”, οι οποίοι είχαν πάει και σε μια χοροεσπερίδα, και εκεί πέρα άρχισαν να πλακώνουν διάφορα παιδιά για την πλάκα τους. Αυτός που κερδίζει είναι αυτός, που χτυπάει πιο πολύ και αυτός, που χάνει είναι αυτός, που πέφτει κάτω» ανέφερε μαθήτρια σε σχολείο στο Μοσχάτο.