Μοσχάτο: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πειραιώς – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) σε όχημα στην περιοχή του Μοσχάτου.
Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην οδό Πειραιώς, στο ύψος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο Μοσχάτο.
Λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί.
