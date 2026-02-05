Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πειραιώς – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης

Μοσχάτο: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πειραιώς – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) σε όχημα στην περιοχή του Μοσχάτου.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην οδό Πειραιώς, στο ύψος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο Μοσχάτο.

Λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία πλέον έχει αποκατασταθεί.

