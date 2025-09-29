Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Τέλος το χάρτινο εισιτήριο – Πότε έρχεται η ψηφιακή κάρτα

Σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

ΜΜΜ: Τέλος το χάρτινο εισιτήριο – Πότε έρχεται η ψηφιακή κάρτα
DEBATER NEWSROOM

Σύντομα δεν θα υπάρχουν τα παραδοσιακά χάρτινα εισιτήρια του ΟΑΣΑ διαθέσιμα από τα μηχανήματα έκδοσης αλλά και τα ταμεία των σταθμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφόρας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ Γιώργος Σπηλιόπουλος στην ΕΡΤ, η Athenacard, η μπλε πλαστική κάρτα που εκδίδουμε στο μετρό θα αποκτήσει άυλη μορφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί ο επιβάτης, αφού κατεβάσει την εφαρμογή να φορτίσει κόμιστρο είτε μηνιαίο, είτε πακέτο διαδρομών, είτε ετήσιο, είτε για μια μόνο διαδρομή. Η ψηφιακή κάρτα σκανάρεται από τον εκάστοτε ελεγκτή, όπως σκανάρεται και η χρεωστική κάρτα.

Η οριστική ημερομηνία, θα ανακοινωθεί  μέσα στον Οκτώβριο. Το μέτρο θα ισχύει για όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο των ΜΜΜ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ