ΜΜΜ: Τέλος το χάρτινο εισιτήριο – Πότε έρχεται η ψηφιακή κάρτα

Σύντομα δεν θα υπάρχουν τα παραδοσιακά χάρτινα εισιτήρια του ΟΑΣΑ διαθέσιμα από τα μηχανήματα έκδοσης αλλά και τα ταμεία των σταθμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφόρας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ Γιώργος Σπηλιόπουλος στην ΕΡΤ, η Athenacard, η μπλε πλαστική κάρτα που εκδίδουμε στο μετρό θα αποκτήσει άυλη μορφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί ο επιβάτης, αφού κατεβάσει την εφαρμογή να φορτίσει κόμιστρο είτε μηνιαίο, είτε πακέτο διαδρομών, είτε ετήσιο, είτε για μια μόνο διαδρομή. Η ψηφιακή κάρτα σκανάρεται από τον εκάστοτε ελεγκτή, όπως σκανάρεται και η χρεωστική κάρτα.

Η οριστική ημερομηνία, θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο. Το μέτρο θα ισχύει για όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο των ΜΜΜ.