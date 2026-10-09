Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Κατασχέθηκαν 35,4 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης – Τρεις συλλήψεις

Οι επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων Πικέρμι και Μενίδι. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 23χρονος προμήθευε τους άλλους δύο συλληφθέντες.

Αττική: Κατασχέθηκαν 35,4 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης – Τρεις συλλήψεις
Οι ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν στις αστυνομικές επιχειρήσεις.
DEBATER NEWSROOM

Περισσότερα από 35 κιλά κοκαΐνης και περίπου 312 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν σε συντονισμένες, ταυτόχρονες επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα, ενώ αναζητούν ακόμη ένα.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες αλβανικής υπηκοότητας, 44 και 23 ετών, καθώς και ένας 29χρονος Έλληνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Οι έλεγχοι σε Πικέρμι και Μενίδι

Στο Πικέρμι, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο να κατέχει 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε δεύτερη επιχείρηση στο Μενίδι, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ, εντοπίστηκε ο 29χρονος. Στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου βρέθηκαν 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς και ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 23χρονος είχε προμηθεύσει τις συγκεκριμένες ποσότητες στους δύο άνδρες, ενεργώντας για λογαριασμό άλλου ατόμου.

Μεγάλες ποσότητες στο σπίτι του 23χρονου

Στην έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του 23χρονου εντοπίστηκαν:

  • 32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης.
  • 245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).
  • 51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή «σοκολάτας».

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τον έλεγχο ο 23χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών βρέθηκαν στις κατοικίες των άλλων δύο συλληφθέντων.

Τι κατασχέθηκε συνολικά

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, οι κατασχεθείσες ποσότητες ανέρχονται σε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ναρκωτική ουσίαΠοσότητα
Κοκαΐνη35 κιλά και 400 γραμμάρια
Ακατέργαστη κάνναβη256 κιλά και 503,3 γραμμάρια
Κατεργασμένη κάνναβη55 κιλά και 500,9 γραμμάρια

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και ναρκωτικά.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), σε κατοικία στο Μαρούσι. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του θανάτου της.

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» παραμένει προληπτικά ο μαθητής που τραυματίστηκε μέσα στο σχολείο του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Οι αποκαλύψεις για το μέγεθος του σοβά και τα παλαιότερα προβλήματα του κτιρίου.

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Από την Τρίτη έρχονται βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή 16χρονη μέσα στο σπίτι της – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοκτονίας

Η ανήλικη εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), σε κατοικία στο Μαρούσι. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες του θανάτου της.

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» παραμένει προληπτικά ο μαθητής που τραυματίστηκε μέσα στο σχολείο του στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Οι αποκαλύψεις για το μέγεθος του σοβά και τα παλαιότερα προβλήματα του κτιρίου.

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Αρναούτογλου: Προσοχή σε τρεις περιοχές για ισχυρές καταιγίδες – Έρχεται «βουτιά» της θερμοκρασίας

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Από την Τρίτη έρχονται βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.