Αττική: Κατασχέθηκαν 35,4 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης – Τρεις συλλήψεις

Περισσότερα από 35 κιλά κοκαΐνης και περίπου 312 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν σε συντονισμένες, ταυτόχρονες επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα, ενώ αναζητούν ακόμη ένα.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες αλβανικής υπηκοότητας, 44 και 23 ετών, καθώς και ένας 29χρονος Έλληνας.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Οι έλεγχοι σε Πικέρμι και Μενίδι

Στο Πικέρμι, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο να κατέχει 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε δεύτερη επιχείρηση στο Μενίδι, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ, εντοπίστηκε ο 29χρονος. Στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου βρέθηκαν 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς και ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 23χρονος είχε προμηθεύσει τις συγκεκριμένες ποσότητες στους δύο άνδρες, ενεργώντας για λογαριασμό άλλου ατόμου.

Μεγάλες ποσότητες στο σπίτι του 23χρονου

Στην έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του 23χρονου εντοπίστηκαν:

32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης .

. 245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) .

. 51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή «σοκολάτας».

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τον έλεγχο ο 23χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς.

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Επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών βρέθηκαν στις κατοικίες των άλλων δύο συλληφθέντων.

Τι κατασχέθηκε συνολικά

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, οι κατασχεθείσες ποσότητες ανέρχονται σε:

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Ναρκωτική ουσία Ποσότητα Κοκαΐνη 35 κιλά και 400 γραμμάρια Ακατέργαστη κάνναβη 256 κιλά και 503,3 γραμμάρια Κατεργασμένη κάνναβη 55 κιλά και 500,9 γραμμάρια

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και ναρκωτικά.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.