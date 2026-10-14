Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας στην περιοχή των Ιωαννίνων για μεταφορά περίπου 70 κιλών κάνναβης

Στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος μετέφερε περισσότερα από 70 κιλά κάνναβης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δωδώνης Ιωαννίνων, έπειτα από τον εντοπισμό της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν τον κατηγορούμενο να μεταβαίνει με μισθωμένο επιβατηγό αυτοκίνητο σε ορεινή περιοχή της Θεσπρωτίας και κατά την επιστροφή του, ακινητοποίησαν το όχημά του στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Δωδώνης.

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Σε έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου, 63 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 70 κιλών και 80 γραμμαρίων.

Το εκτιμώμενο χρηματικό όφελος από τη διακίνηση της ποσότητας ναρκωτικών ανέρχεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου σε 210.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η Δίωξη Ναρκωτικών Πάτρας συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ