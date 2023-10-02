Μαίρη Χρονοπούλου: Σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρό αιμάτωμα στον εγκέφαλο

Δύσκολες είναι οι ώρες για την Μαίρη Χρονοπούλου, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρό αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Η διάσημη ηθοποιός μεταφέρθηκε την Δευτέρα εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε, με τις προσευχές όλων να είναι να καταφέρει να βγει ξανά νικήτρια σε μάχη που δίνει για την υγεία της.

Το DEBATER επικοινώνησε με τον Μάκη Δελαπόρτα, ο οποίος σημείωσε: «Η κατασταση της ειναι κρισιμη…. Αναμενουμε».

Μάλιστα όπως ανέφερε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, ο δημοσιογράφος και καλός της φίλος Αντώνης Μποσκοΐτη, η Μαίρη Χρονοπούλου είναι στην εντατική και δίνει τη δική της μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Συγκεκριμένα ανέφερε: “Ήταν κεραυνός εν αιθρία κυριολεκτικά. Εγώ είδα την ανάρτηση που έκανε ο Χάρης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, και μάλιστα επικοινωνήσαμε τους κοινούς φίλους με τη Μαίρη Χρονοπούλου και τον Χάρη Παπαδόπουλο. Δυστυχώς, η Μαίρη είχε μια πτώση σοβαρότατη χθες βράδυ στο σπίτι της και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εντατική. Δεν μας επιτρέπεται να αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθεί στη ζωή, να κάνουμε νεκρολογίες. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Απλά να ευχηθούμε να μπορέσει να αναρρώσει η γυναίκα.

Η Μαίρη είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, το έχει αποδείξει. Έχει περάσει ουκ ολίγες περιπέτειες με την υγεία της. Ετοιμαζόταν να κάνει και πράγματα στο θεατρικό σανίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει και θα το ξεπεράσει. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε κοντά της, προσεχόμαστε ο καθένας εκεί που πιστεύει για να γίνει καλά η Μαίρη Χρονοπούλου”.

Παράλληλα, με ανάρτηση του ο κ. Μποσκοιτης ανέφερε: «Βγήκα στην εκπομπή του Θανάση και της Νάνσυς. Με κάλεσαν να μιλήσω για τη Μαίρη Χρονοπούλου απ’ τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκομαι. Αυτό που είπα είναι πως δεν πρέπει να αρχίσουμε τις νεκρολογίες για έναν άνθρωπο που ακόμη δίνει τη μάχη της ζωής του. Όσο κι αν έκλαψα με την είδηση – το ίδιο και η Μιμή Ντενίση που μόλις μιλήσαμε – θέλω να πιστεύω πως η Μαίρη θα τα καταφέρει για μια ακόμη φορά. Μια πτώση μέσα στο σπίτι της από ένα – δυο σκαλοπάτια την οδήγησε στην εντατική με σοβαρό αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Ας προσευχηθούμε για τη Μαίρη, οπουδήποτε κι αν πιστεύει ο καθένας. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο».

