Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδι – Κάηκαν ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις

Υπό έλεγχο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) σε επιχείρηση στο Μενίδι μετά από πολύωρη μάχη της πυροσβεστικής με τις φλόγες.

Η πυρκαγιά πλέον είναι οριοθετημένη με τους πυροσβέστες να την έχουν ουσιαστικά κυκλώσει στο εσωτερικό της αποθήκης του εργοστασίου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας καίγοντας παλέτες, ενώ επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο υποδημάτων, προκαλώντας ζημιές.

Σημειώνεται ότι μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύριο κτίριο της επιχείρησης έχει καεί ολοσχερώς, όπως και το κτίριο απέναντι, όπου στεγαζόταν βιοτεχνία υποδημάτων.