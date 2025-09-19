Μενίδι: Επεκτάθηκε σε εργοστάσιο παπουτσιών η φωτιά – Καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση ξυλείας (Φωτογραφίες & Βίντεο)

Μπορεί η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι να τέθηκε υπό μερικό έλεγχο με την εικόνα της πυρκαγιάς να παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο λίγο μετά τις 19.30 οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανό εργοστάσιο παπουτσιών με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεση.

Αρχικά, η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 18.30 οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχαίρεναν την κατάσβεση και η επιχείρηση κάηκε ολοσχερώς.

Ήχησε το 112 – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Στις 17.38 ήχησε και το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… September 19, 2025

Συγκεκριμένα το μήνυμα έγραφε «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου

Λόγω της φωτιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

