Πάσχα 2026: Πέντε ανήλικα στα δύο νοσοκομεία “Παίδων” της Αττικής με τραυματισμούς από κροτίδες

Και το φετινό Πάσχα σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί από κροτίδες και δυναμιτάκια, με πέντε ανήλικα παιδιά να διακομίζονται στα δύο νοσοκομεία “Παίδων” της Αττικής.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), οι τραυματισμοί ανηλίκων ήταν φέτος λιγότεροι από πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει, στα δύο παιδιατρικά της Αττικής διακομίστηκαν πέντε ανήλικα παιδιά τραυματισμένα από κροτίδες και δυναμιτάκια.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ένα 7χρόνο αγόρι είχε απώλεια ακοής από κροτίδα. Αντιμετωπίσθηκε και είναι καλά. Ακόμη τρία ανήλικα παιδιά με μικροτραυματισμούς από δυναμιτάκια.

Ο πέμπτος και πιο σοβαρός τραυματισμός αφορά το 14χρονο αγόρι από το Μενίδι, το οποίο διακομίστηκε στις 8.45 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου με ασθενοφόρο.

Ο 14χρονος έφερε σοβαρούς τραυματισμούς στα δύο δάκτυλα -μέσο και δείκτη- και ακρωτηριασμό του αντίχειρα του δεξιού χεριού από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του. Συνοδευόταν από το πατέρα του και αργότερα ήρθε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και την ώρα της Ανάστασης χειρουργήθηκε το παιδί από πλαστικούς και γενικούς χειρουργούς.

Χάρη στην επέμβαση, σώθηκε ο αντίχειρας που είχε κοπεί και τα άλλα δύο δάκτυλα και πλέον το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα Πλαστικής Χειρουργικής.