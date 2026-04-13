Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Μενίδι: Μερικός ακρωτηριασμός του αντίχειρα για τον 14χρονο στο χέρι του οποίου εξερράγη κροτίδα

Συνελήφθησαν και ο ανήλικος και η μητέρα του

Μενίδι: Μερικός ακρωτηριασμός του αντίχειρα για τον 14χρονο στο χέρι του οποίου εξερράγη κροτίδα
Σε μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα του 14χρονου από το Μενίδι, στο χέρι του οποίου εξερράγη κροτίδα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 12/4, προχώρησαν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στο Μενίδι, όταν ο 14χρονος επιχείρησε να πετάξει την κροτίδα, ωστόσο αυτή εξερράγη στο χέρι του.

Ο 14χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο ανήλικος συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

