Ματωμένο γλέντι στα Χανιά: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 23χρονος δράστης

Προθεσμία μέχρι το ερχόμενο Σάββατο πήρε για να απολογηθεί ο 23χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου ξαδέλφου του στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, κατά τη διάρκεια γλεντιού.

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (28/10), όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία για την δολοφονία του 52χρονο σε γλέντι στον Κίσσαμο Χανίων.

Εμφανώς καταβεβλημένος και χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους ο νεαρός δράστης πέρασε την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου στα Χανιά, ενώ τον συνόδευαν πολλοί αστυνομικοί λόγω του φόβου να μην ξεσπάσει νέα βεντέτα στο χωριό.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά λογομάχησαν για προσωπικές διαφορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στην παρέα του 52χρονου, ο οποίος, όπως υποστήριζε έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του. Τότε, ο νεαρός όπως είπε: «Φοβήθηκα ότι θα με πυροβολούσε πρώτος», για αυτό και αντέδρασε πυροβολώντας.

Η δολοφονία στον Κίσσαμο Χανίων

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (26/10) το απόγευμα, όταν το γλέντι στην Γιορτή Καστάνου είχε τελειώσει όμως πλήθος κόσμου συνέχιζε να διασκεδάζει το ίδιο και ο 52χρονος με την παρέα του.

Ο 23χρονος τότε εμφανίστηκε, έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε τρεις φορές στο στήθος τον 52χρονο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους παρευρισκόμενους να ειδοποιούν τις αρχές.

Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον αιμόφυρτο άνδρα και να διαπιστώνουν πως ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ για να τον επαναφέρουν στη ζωή μέχρι την διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί τον παρέλαβαν και διαπίστωσαν πως είχε ήδη καταλήξει από τα βαρύτατα τραύματά του.

Σήμερα, Τρίτη (28/10) πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 52χρονου στα Χανιά, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, συγγενείς και φίλοι αναμένεται να πουν το τελευταίο αντίο στον 52χρονο άνδρα που έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.