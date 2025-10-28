Ματωμένο γλέντι στα Χανιά: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος δράστης – Ποια θα είναι η υπερασπιστική του γραμμή

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε, λίγο μετά τις 14:00 ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου, στα Χανιά το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 23χρονος, που παραδόθηκε χθες το πρωί στις αστυνομικές αρχές, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο οποίος αναμένεται να του ασκήσει ποινικές διώξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή και να εξηγήσει τι τον οδήγησε στο έγκλημα. Στον 23χρονο δόθηκε αλεξίσφαιρο γιλέκο, το οποίο φορούσε κατά την άφιξή του στην Εισαγγελία, αφού ο φόβος για αντίποινα παραμένει έντονος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο εκ των δικηγόρων του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, είπε ότι η πλευρά της οικογένειάς του ισχυρίζεται ότι «κατά το παρελθόν ο 52χρονος είχε χτυπήσει τον 23χρονο τον είχε απειλήσει» προσθέτοντας ότι «αυτό δεν το λέω σαν δικαιολογία».

Κατά τον κ. Λύτρα «ο ισχυρισμός που θα έχει είναι ότι στη συγκεκριμένη στιγμή πήγε το θύμα, τον έβρισε, προσπάθησε να του επιτεθεί και έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του».

Χανιά: Η “βεντέτα” κρατούσε πάνω από 10 χρόνια

Μιλώντας στο MEGA το πρωί της Τρίτης (28/10) η γυναίκα του 53χρονου έκανε λόγο για χρόνιο μίσος μεταξύ των δύο και αποκάλυψε ένα βίαιο περιστατικό που είχε γίνει κάποια χρόνια πριν στο σπίτι της μητέρας του θύματος. Η χήρα τόνισε πως υπήρχε ανέκαθεν έντονο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα της δολοφονίας για προσωπικές διαφορές και όχι για οικονομικούς λόγους.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι γιατί πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω. Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος.

Υπήρχε πάντα ένα μίσος ανάμεσά τους όχι για οικονομικούς λόγους αλλά γιατί τα ζώα του ενός ενοχλούσαν τα ζώα του άλλου ή για θέματα γης. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο», είπε η γυναίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, όχι στο δικό του γιατί το χωριό του τον πρόδωσε. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν. Είναι άδικο και κρίμα αυτό. Δεν προσπαθώ να τον κάνω Άγιο, τον είχαν στοχοποιήσει, τον είχαν στιγματίσει», συνέχισε.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από 2 χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου αφού πρώτα την απείλησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο σύζυγός μου μάλωνε με τον δράστη. Ήρθαν κάποιοι μεθυσμένοι από την οικογένεια του 22χρονου και έβρισαν την μητέρα του συζύγου μου. Η αστυνομία ήρθε μετά από 2 ώρες. Υπήρχε έντονο σκηνικό από πίσω. Δεν τον γνώριζα τον δράστη, δεν είχα έρθει σε επαφή μαζί του. Δεν ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος στον δικό μου χαρακτήρα.

Λόγω αυτού, ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, να του πει κάτι. Αυτό το σκηνικό στο σπίτι δεν έγινε για κανέναν απολύτως λόγο. Ήταν μεθυσμένοι και ξέσπασαν στο σπίτι της γυναίκας. Υποβόσκει από πίσω κάτι άλλο. Καλύπτονται άλλα πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που καλύπτονται από υφιστάμενους», αποκάλυψε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις πληροφορίες περί προβλημάτων με τον νόμο που είχε ο σύζυγος της τα προηγούμενα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προσπαθούσα πάντα να είμαστε ήρεμοι και να τον γαλουχήσω με άλλα πράγματα από αυτά που έχουν μάθει οι άνθρωποι εδώ. Είχε πάρε – δώσε στις αρχές μόνο για αδεσποτίες ζώων».

Να πούμε εδώ ότι δράστης και θύμα έχουν απασχολήσει παλαιότερα τις αρχές. Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.