Κίσσαμος Χανίων: Αυτός είναι ο 52χρονος που έπεσε νεκρός από το όπλο του 23χρονου στο «ματωμένο» γλέντι

Σοκαρισμένη είναι η Κρήτη και συγκεκριμένα η Κίσσαμος Χανίων μετά τη δολοφονία του 52χρονου κτηνοτρόφου από τον 23χρονο ανιψιό του κατά τη διάρκεια γλεντιού το απόγευμα της Κυριακής 26/10.

Συγκεκριμένα, συγγενείς και φίλοι αναμένεται να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 52χρονο το μεσημέρι της Τρίτης 28 Οκτωβρίου με την κηδεία του να γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιάνα Κισσάμου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ο δράστης του εγκλήματος ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει στην πράξη του και τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Μάλιστα, είχε φροντίσει να προμηθευτεί ένα όπλο διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο θεωρείται κατάλληλο για επιθέσεις κοντινών αποστάσεων.

Το όπλο που φαίνεται να χρησιμοποίησε ο δράστης της επίθεσης εντοπίστηκε σε χωράφι στο Ελαφονήσι, αρκετά μακριά από το σημείο που έγινε η δολοφονία.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», ανέφερε o 23χρονος μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο δικηγόρος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλοθιές υπάρχει στην Κρήτη», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Έλους, Νίκος Κυριτσάκης, που μίλησε στο DEBATER ανέφερε πως το φονικό «έγινε τα ξημερώματα προς το τέλος της γιορτής. Ο μικρός πυροβόλησε κατευθείαν τον θείο του. Δεν υπήρξε προειδοποιητική στον αέρα. Δεν ξέρω αν τα πήγαιναν καλά. Εδώ είμαστε ειρηνική περιοχή. Δεν χωράνε τέτοια πράγματα. Είχαν μακρινή συγγένεια. Λένε ότι είχαν διαφορές, αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω».

Από την πλευρά του, αυτόπτης μάρτυρας που διασκέδαζε στο ίδιο γλέντι, είπε στο DEBATER: «Άκουσαμε τον πυροβολισμό και μετά πανικός. Πυροβόλησε μέσα στον κόσμο. Στην αρχή νόμιζα ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Αλλά όταν άκουσα τις κραυγές κατάλαβα ότι κάτι κακό έχει συμβεί».

Κίσσαμος Χανίων: Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα έγιναν την Κυριακή γύρω στις 6 το απόγευμα, όταν το θύμα είχε την ονομαστική του εορτή και διασκέδαζε με την παρέα του, σηκώθηκε από το τραπέζι που βρισκόταν κάτω από τη σκηνή με την ορχήστρα, καθώς και ο γνωστός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης.

Τότε, τον πλησίασε ο 23χρονος ανιψιός του, αγνοώντας το υπόλοιπο πλήθος, και τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τρεις φορές στον θώρακα και την καρδιά με ένα 22αρι όπλο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Αμέσως στο πανηγύρι επικράτησε πανικός, ενώ ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 52χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε.

Αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο 23χρονος εξαφανίστηκε και οι Αρχές άρχισαν ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν, αναζητώντας τον σε ορεινά χωριά. Βέβαια, από νωρίς σήμερα υπήρχαν πληροφορίες ότι θα παραδινόταν στις Αρχές, όπως και έκανε.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία στα Χανιά βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς υπάρχουν φόβοι για βεντέτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα ήταν γνωστό στην περιοχή, αλλά και στην αστυνομία, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για καβγάδες και περιστατικά βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδέσποτα ζώα. Μάλιστα, το προσωνύμιό του ήταν «Πάσσαρης».