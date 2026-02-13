Μάστιγα οι απάτες με “μαϊμού” SMS – “Πιο πειστικές από ποτέ λόγω AI” λένε οι ειδικοί

Αύξηση 38% σε διάστημα μόλις ενός έτους κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία στις απάτες, με θύματα ηλικιωμένους στην Θεσσαλονίκη.

Οι επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τα ανυποψίαστα θύματα τους με κάθε τρόπο, αλλά κυρίως με SMS που φαίνονται να στέλνονται από οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Οι απατεώνες μιμούνται οργανισμούς όπως η ΑΑΔΕ, το gov.gr, τα ΕΛΤΑ, τράπεζες, αλλά και εταιρείες ταχυμεταφορών όπως η ACS και η Γενική Ταχυδρομική, καθώς και αυτοκινητοδρόμους όπως η Αττική και η Ολυμπία Οδός.

Τα SMS αποστέλλονται μέσω διεθνών πλατφορμών μαζικής αποστολής μηνυμάτων (SMS gateways), κυρίως από το εξωτερικό, με παραποιημένα ονόματα αποστολέα ώστε να εμφανίζονται ως «επίσημοι» φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 803 απάτες με θύματα ηλικιωμένους, έναντι 583 το 2024. Αύξηση εμφανίζουν και οι απόπειρες καθώς το 2025 έγιναν 100 ενώ το 2024, ήταν μόλις 51.

Τα μηνύματα παραπέμπουν σε συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες-«κλώνους», σχεδόν πανομοιότυπες με τις αυθεντικές, όπου οι ανυποψίαστοι χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Οι οικονομικές απώλειες σε πολλές περιπτώσεις είναι σημαντικές, καθώς ξεκινούν από λίγα ευρώ και φτάνουν ακόμη και τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει τις απάτες πιο πειστικές από ποτέ, ενώ ξεκαθαρίζουν ότι κανένας επίσημος φορέας δεν ζητά προσωπικά στοιχεία μέσω SMS.

Η ελληνική αστυνομία καλεί τους ηλικιωμένους και όχι μόνο πολίτες, να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου, ενώ αν αντιληφθούν κάποια προσπάθεια εξαπάτησης τους να καλούν την άμεση δράση.