Μαρτυρία στο DEBATER για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Χαλάνδρι: «Θα σου βγάλω τα μάτια» (Εικόνα)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που συνέβη την Τρίτη (27/1) στο Χαλάνδρι.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι 51χρονος τραυμάτισε την 49χρονη αδελφή του στα μάτια με στυλό αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, o άνδρας φέρεται να προσπάθησε να της βγάλει τα μάτια με τα χέρια του.

Μετά το επεισόδιο, η τραυματίας διακομίστηκε στο Οφθαλμολογικό του Νοσοκομείου “Γεννηματάς”, όμως αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξετάσεις και την μετέφεραν στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείο. Παρών στο επεισόδιο που έγινε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στο Χαλάνδρι ήταν η κατάκοιτη μητέρα τους η οποία πάσχει από άνοια.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο ΑΤ Αγιας Παρασκευής και βρίσκεται υπό προστατευτική φύλαξη σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Γείτονας που άκουσε τις φωνές την ώρα του άγριου περιστατικού στο DEBATER περιγράφει τις στιγμές έντασης κατά την διάρκεια του επεισοδίου.

«Ακουγόταν από το διαμέρισμα να της φωνάζει: «Θα σου βγάλω τα μάτια».

Καταλάβαμε ότι κάτι κακό θα συμβεί και καλέσαμε αστυνομία. Κατάφερε να την τραυματίσει, την είδα βγήκε με τα αίματα στα μάτια της. Γενικά ο συγκεκριμένος δεν έχει ενοχλήσει τη γειτονιά. Ωστόσο ήταν πολύ κλειστός τύπος. Τον βλέπαμε να κυκλοφορεί στη γειτονιά.

Την αδερφή του και την μάνα του δεν τις βλέπαμε συχνά. Πριν περίπου μια εβδομάδα είχε μια τσάντα στρατιωτική μεγάλη στον ώμο του και πηγαινοερχόταν στον δρόμο για αρκετές ώρες. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.

Κάποια στιγμή άρχισε να ψιχαλίζει κιόλας και αναρωτηθήκαμε δεν κουράστηκε; Φαινόταν ότι είχε κάποια θέματα. Τον έβλεπα συχνά και στο μπαλκόνι να πηγαινοέρχεται μόνος του. Αυτή η μάνα τι θα απογίνει αναρωτιέμαι…»

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής που έχει γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ έως τώρα δεν προκύπτουν αναφορές προηγούμενων επεισοδίων ανάμεσά τους.