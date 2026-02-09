Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Εξιτήριο από το ΚΑΤ μετά τις επεμβάσεις στα χέρια της

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, πήρε σήμερα, Δευτέρα (09/02), εξιτήριο από το ΚΑΤ.

Μετά από ατύχημα που υπέστη στο Μιλάνο, ενώ βρισκόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ένα σύντομο χειρουργείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, με το που επέστρεψαν στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού.

Ο Εμμανουήλ Φανδρίδης, διευθυντής του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ και προϊστάμενος της κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου, ανέλαβε τη χειρουργική επέμβαση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι και στα δύο χέρια.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, είπε: «Η κα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ», και ευχήθηκε περαστικά στην σύζυγο του πρωθυπουργού.