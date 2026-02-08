Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη στην Ιταλία – Υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο ΚΑΤ
Είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο
Ατύχημα είχε χθες Σάββατο (07/02), στην Ιταλία η Μαρέβα Μητσοτάκη, τραυματίζοντας και τα δύο της χέρια.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού, χειρουργήθηκε σήμερα στο ΚΑΤ συνοδευόμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς οι δύο τους βρέθηκαν στην Ιταλία για την τέλετη έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Η επέμβαση στην κυρία Μητσοτάκη και στα δύο χέρια έγινε από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ.
Η κα. Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της έχοντας στο πλευρό της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
