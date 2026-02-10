Μαραθώνια η απολογία του Σμηνάρχου – Συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στο επίκεντρο ο κινέζικος σύνδεσμος

Συνεχίζεται η μαραθώνια απολογία του Σμηνάρχου-κατασκόπου που πέρασε το πρωί της Τρίτης (10/2) την πόρτα του ανακριτή για την υπόθεση μεταφοράς απόρρητων πληροφοριών στην Κίνα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, ενώ τα στοιχεία που θα δώσει θα ρίξουν φως στα πρόσωπα που τον έφεραν σε επαφή με τον κινέζικο σύνδεσμο αλλά και τον λεγόμενο “Στίβεν” που φέρεται να ήταν το άτομο που λάμβανε τις πληροφορίες από τον 54χρονο για λογαριασμό της Κίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές συνεργάζονται και με τις ΗΠΑ, για να βρουν τον κινέζο με το όνομα “Στίβεν” που φαίνεται ότι είναι ο άνδρας που στρατολογούσε τους κατασκόπους, με την ταυτότητα του άνδρα να φέρεται να είναι γνωστή στις αμερικάνικες υπηρεσίες.

Όσον αφορά στον χρηματισμό του, ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι έλαβε για τις πράξεις του 30.000 ευρώ, με τις αρχές να θεωρούν ότι το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο και τους λογαριασμούς του να ελέγχονται ενδελεχώς.

Τα στοιχεία και το κατηγορητήριο σε βάρος του είναι πολύ βαριά και “δεμένα”, με τον ίδιο να κινδυνεύει εφόσον καταδικαστεί ακόμα και με ισόβια, αλλά και με στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο συνήγορός του, την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι ο εντολέας του παραμένει ψύχραιμος και πως αναμένει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.

Ο 54χρονος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δαβάκης: “Ενδεχομένως υπάρχει λόγος εφαρμογής της διάταξης περί αφαίρεσης ιθαγένειας”

Η διάταξη για την αφαίρεση ιθαγένειας ενδεχομένως να έχει λόγο εφαρμογής στην περίπτωση του αξιωματικού που ερευνάται για τη μετάδοση στρατιωτικών μυστικών, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Ωστόσο, είπε ότι η υπόθεση ερευνάται από τη δικαιοσύνη και αυτή έχει τον πρώτο λόγο.

«Στις 6 Φεβρουαρίου τέθηκε ο σμήναρχος σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες. Με το άρθρο 102 του ν. 5265/2026 ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία και διατάχθηκε κύρια ανάκριση, με τις βάση ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θυμάστε όλοι όταν φέραμε το άρθρο 298 του αμέσως προηγουμένου νόμου, περί αφαίρεσης ιθαγένειας, η διάταξη εκείνη δαιμονοποιήθηκε με διαφόρους χαρακτηρισμούς στο πολυνομοσχέδιο που συζητήσαμε και υπήρξε και αντίδραση. Είναι ένας λόγος εφαρμογής ενδεχομένως, μακάρι να είναι διαφορετικά πράγματα αλλά λυπάμαι.

Υπήρξε τότε αιτίαση περί φίμωσης της δημοσιογραφίας ενώ το άρθρο εκείνο της αφαίρεσης ιθαγένειας δεν είχε καμία σχέση με αυτό και αφορούσε ζητήματα μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, κάτι που όπως φαίνεται έχει επισυμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η έρευνα συνεχίζεται, τον λόγο έχει δικαιοσύνη, υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμαι με πολύ συστολή απέναντι σε αυτό γιατί πρώτα από όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικά με ό,τι αυτό σημαίνει για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την ιδιαιτερότητα του θέματος».