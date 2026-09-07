Φίλιππος Πλιάτσικας: «Σκέφτηκα να τα παρατήσω – Είχα ανοίξει πιτσαρία με τον αδελφό μου»

Στον καναπέ της εκπομπής «Studio στις 3» κάθισαν οι Πυξ Λαξ, με τον Μπάμπη Στόκα και τον Φίλιππο Πλιάτσικα να μιλούν στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τα πρώτα τους βήματα, τις δυσκολίες και τις στιγμές κατά τις οποίες σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν τη μουσική.

Οι δύο καλλιτέχνες αναφέρθηκαν στα μεγάλα όνειρα που είχαν όταν ξεκινούσαν, χωρίς όμως να πιστεύουν ότι η πορεία του συγκροτήματος θα αποκτούσε τις διαστάσεις που τελικά έλαβε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπαν, εκείνη την εποχή ένας από τους αρχικούς τους στόχους ήταν να καταφέρουν να γεμίσουν κάποια μουσική σκηνή.

«Είχαμε μεγάλα όνειρα, ώστε και να χάσουμε πάνω στον αγώνα να μην τρέχει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπάμπης Στόκας.

Οι στιγμές που σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν τη μουσική

Όταν ρωτήθηκαν εάν υπήρξαν φορές που σκέφτηκαν να τα παρατήσουν, ο Μπάμπης Στόκας απάντησε αυθόρμητα: «Πολλές».

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας εξήγησε ότι στα πρώτα χρόνια της διαδρομής τους δεν είχε περάσει από το μυαλό του ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η σκέψη αυτή ήρθε αργότερα, περίπου στην πρώτη πενταετία της πορείας τους, εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν.

«Στην αρχή όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Στην πενταετία το σκέφτηκα», αποκάλυψε.

Η πιτσαρία που άνοιξε με τον αδελφό του

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας αποκάλυψε στη συνέχεια ότι, πριν καταφέρει να ζήσει από τη μουσική, είχε ανοίξει μαζί με τον αδελφό του μία πιτσαρία στην Αγίου Μελετίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως παραδέχθηκε με χιούμορ, όταν ξεκίνησε την επιχείρηση δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα από μαγειρική.

«Είχα ανοίξει πιτσαρία με τον αδελφό μου. Δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα», είπε, προκαλώντας την έκπληξη και τα γέλια των παρουσιαστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιτσαρία παρέμεινε ανοιχτή για περίπου ένα με δύο χρόνια, πριν ο ίδιος και ο Μπάμπης Στόκας αρχίσουν να παίζουν συστηματικότερα μουσική.

Το λάθος με τα μακαρόνια

Περιγράφοντας τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του καταστήματος, ο Φίλιππος Πλιάτσικας θυμήθηκε και ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που φανερώνει την απειρία του στην κουζίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε, αρχικά δεν γνώριζε καν ότι έπρεπε να σουρώνει τα μακαρόνια μετά το βράσιμο.

«Φαντάσου ότι τότε δεν ήξερα πως πρέπει να σουρώνω τα μακαρόνια. Τα κοίταζα μέσα στο νερό», ανέφερε γελώντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος σχολίασε με αυτοσαρκασμό ότι αρκετοί πελάτες μπορεί να δοκίμαζαν το φαγητό μόνο μία φορά και να μην επέστρεφαν. Με την πάροδο του χρόνου, πάντως, ο ίδιος και ο αδελφός του απέκτησαν εμπειρία και βελτιώθηκαν σημαντικά.

«Τους πρώτους μήνες ήμασταν χάλια. Μετά γίναμε εξπέρ», είπε ο τραγουδιστής.

«Ξεκινήσαμε με το μαχαίρι στα δόντια»

Πίσω από την ευχάριστη αφήγηση, ο Φίλιππος Πλιάτσικας εξήγησε ότι η απόφαση να ασχοληθεί με την εστίαση προέκυψε από την ανάγκη να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για να ζήσει.

Οι Πυξ Λαξ βρίσκονταν ακόμη στην αρχή της διαδρομής τους, χωρίς οικονομική ασφάλεια ή κάποιο σταθερό εισόδημα από τη μουσική.

«Ξεκινήσαμε με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν υπήρχε τίποτα από πίσω. Έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να υπάρχουμε, να ζούμε και να βγάζουμε τα προς το ζην», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, τα μεροκάματα εκείνης της περιόδου ήταν πολύ χαμηλά και για τον λόγο αυτό αναζητούσαν διαφορετικούς τρόπους για να επιβιώσουν οικονομικά.

Η επιχειρηματική απόπειρα δεν εξελίχθηκε στη μόνιμη επαγγελματική του πορεία. Λίγο αργότερα, οι Πυξ Λαξ άρχισαν να εμφανίζονται συστηματικά και τελικά εξελίχθηκαν σε ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εκπομπή «Studio στις 3»: