Μαντρότοιχος σχολείου στην Ανατολική Μάνη κατέρρευσε από τις πλημμύρες

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron που συνεχίζει την επέλαση της από το πρωί της Πέμπτης (4/12) σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Μία από αυτές τις περιοχές ήταν η Ανατολική Μάνη στην οποία πλημμύρισαν δρόμοι και εγκλωβίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι σκαρφάλωσαν σε υψηλά σημεία για να αποφύγουν τους ορμητικούς χειμάρρους.

Συγκεκριμένα, στην Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που βρίσκεται στην περίφραξη του Ειδικό Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή, μεταδίδει το lakonikos.gr.

Ο τοίχος, που βρίσκεται στο πλάι της παιδικής χαράς, υπέστη υποχώρηση λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης. Τα υλικά κύλισαν στον παρακείμενο δρόμο, τον οποίο και απέκλεισαν πλήρως, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων.

Στο σημείο έχουν προκληθεί εκτεταμένες φθορές, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασφάλεια μαθητών και διερχομένων.