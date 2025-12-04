Κακοκαιρία Byron: Αυτοκίνητο “κόλλησε” σε ρέμα – Δεκάδες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού (Βίντεο)

Λόγω της κακοκαιρίας Byron έχουν σημειωθεί μεγάλα προβλήματα στην Ανατολική Μάνη στη Λακωνία, όπως ανέφερε και το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή του Διρού και ταλαιπωρούν την Ανατολική Μάνη τις τελευταίες ώρες προκάλεσαν τον εγκλωβισμό ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο του ΕΡΤnews, φαίνεται εγκλωβισμένος ο οδηγός ενός οχήματος διότι έχει φουσκώσει το ρέμα. Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Πυροσβεστική, από σπίτια και αυτοκίνητα απεγκλωβίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα στην Ανατολική Μάνη.