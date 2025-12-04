Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12 – Πως θα κινηθούν τα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Byron που χτυπάει περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας από το πρωί της Πέμπτης με ισχυρές βροχοπτώσεις.

Έτσι, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο ήδη, οι αρχές αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία αύριο για την ασφάλεια των μαθητών.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου) θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη (4 Δεκεμβρίου) τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Η απόφαση ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς αφενός μηδενίζονται οι κίνδυνοι που πιθανά προέκυπταν κατά τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, αφετέρου συνεκτιμήθηκε και η δυσκολία μετάβασης των ανωτέρω από περιοχές όπου τα προβλήματα λόγω κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες της Αττικής, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.

Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.

Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Επισημαίνεται ότι με εντολή του περιφερειάρχη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο, προκειμένου να αναλάβουν άμεσα δράση επί του πεδίου, εφόσον αυτό ζητηθεί, συνδράμοντας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Πλημμύρισε η Ζάκυνθος

Ήδη περιοχές της Λακωνίας και της Ζακύνθου έχουν πλημμυρίσει από τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε μέσα σε ελάχιστη ώρα. Για τη Λακωνία και την Πιερία εκδόθηκε 112 ενώ στη Ζάκυνθο έχει πλημμύρες.

Σύμφωνα με το imerazante, στις Αλυκές Ζακύνθου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης, σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.

Συναγερμός και στη Λακωνία

Εν τω μεταξύ, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι οι Αρχές ενεργοποίησαν το 112 στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας.

Σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού λόγω της κακοκαιρίας.

Οι κάτοικοι του Πλατάνου μιλούν για «βιβλική καταστροφή», καθώς μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρος ο οικισμός βυθίστηκε στα νερά με σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα να έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, έχουν καταφύγει στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους, καθώς τα ισόγεια είναι πλημμυρισμένα μέχρι το ταβάνι.

Το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία προειδοποιεί τους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων: “Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος του Στρατοπέδου ΚΕΕΜ, όπου η Εθνική Οδός Σπάρτης – Γυθείου έχει διακοπεί πλήρως λόγω νερών που έχουν κατακλύσει το οδόστρωμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ η Πολιτική Προστασία επιχειρεί με συνεργεία άντλησης υδάτων.

Στον Κλαδά, κοντά στην παράκαμψη Βουτιάνων, η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού. Τοποθετήθηκαν αντιπλημμυρικά οδοφράγματα, ενώ η ΔΕΥΑΣ παραμένει σε επιφυλακή. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με μεγάλη προσοχή λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρού οδοστρώματος. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Ανατολικής_Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Λίγα λεπτά αργότερα εστάλη και νέο μήνυμα μέσω του 112 αυτή τη φορά στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία: “Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Δύσκολη η κατάσταση στη Λίνδο



Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λίνδο της Ρόδου υπάρχουν και εκεί πλημμύρες και μάλιστα τα σχολεία αύριο Παρασκευή θα είναι κλειστά.

Eπικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες