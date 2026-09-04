Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Γομάτι – Επιχείρησε και ελικόπτερο

Νεότερη ενημέρωση: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Γομάτι Χαλκιδικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:15, σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε ο Δήμος Αριστοτέλη με υδροφόρες, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Γομάτι Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15 της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026.

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Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν:

18 πυροσβέστες

Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα

Ένα ελικόπτερο

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Αριστοτέλη, διαθέτοντας υδροφόρες.

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Η επιχείρηση παρουσιάζει αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε πολύ δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.

Συνεχής εικόνα μέσω drone

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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Η περιοχή της Χαλκιδικής βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.