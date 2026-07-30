Συγκλονιστικό βίντεο με εθελοντή πυροσβέστη που θρηνεί για τους νεκρούς συναδέλφους του – “Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους”

Βαρύ είναι το κλίμα στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος μετά τον χαμό δύο πυροσβεστών κατά την διάρκεια της επιχείρησης για την φωτιά στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Τετάρτης (29/7).

Την ώρα που η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να δοκιμάζει τις δυνάμεις κατάσβεσης και τις τοπικές κοινωνίες, ένας εθελοντής, μέλος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μιλώντας στην κάμερα για την απώλεια των πυροσβεστών. Με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε τον πόνο και το βάρος που κουβαλούν οι άνθρωποι που παλεύουν στο πύρινο μέτωπο, μετά τον θάνατο του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη

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«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι», ανέφερε, εμφανώς συγκλονισμένος. «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», είπε ο εθελοντής, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Η εικόνα του να λυγίζει μπροστά στην κάμερα αποτυπώνει το δράμα που βιώνουν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και παλεύουν με τις φλόγες.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε.