Δόμνα Μιχαηλίδου: “Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και είμαι βαθιά ευγνώμων γι’ αυτό”

Για την ελληνική πυρηνική οικογένεια μίλησε το πρωί της Πέμπτης 30/7 η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου στο ΕΡΤNews, «η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της» και πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια» σημείωσε και ξεκαθάρισε:

«Εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας και την αξία της οικογένειας σηματοδότησε ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το υπουργείο».

Σύμφωνα με την υπουργό, «όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας, της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή οικογένεια, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη».

«Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας» επισήμανε τέλος η Δόμνα Μιχαηλίδου.