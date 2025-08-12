Μαίνεται η φωτιά στη Χίο – Νέα μηνύματα 112 (βίντεο)
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες
Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στη Χίο, η οποία μαίνεται στις περιοχές Βόλισσος και Λήμνος. Μάλιστα το Λιμενικό απεγκλωβίζει τον κόσμο που βρίσκεται στις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλα.
Μήνυμα για εκκένωση έχει στείλει το 112 για τις περιοχές Μαναγρός, Μαγεμένα και Χώρη ώστε να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Σπαρτούντα, Πιραμά, Παρπαριά, και Νέα Ποταμιά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Χάλανδρα #Χίου απομακρυνθείτε μέσω #Καμπιάς προς #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα, όπως έχει αναφερθεί στην τελευταία ενημέρωση από της Πυροσβεστικής.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις