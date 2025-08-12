Μαίνεται η φωτιά στη Χίο – Νέα μηνύματα 112 (βίντεο)

Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στη Χίο, η οποία μαίνεται στις περιοχές Βόλισσος και Λήμνος. Μάλιστα το Λιμενικό απεγκλωβίζει τον κόσμο που βρίσκεται στις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλα.

Μήνυμα για εκκένωση έχει στείλει το 112 για τις περιοχές Μαναγρός, Μαγεμένα και Χώρη ώστε να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Σπαρτούντα, Πιραμά, Παρπαριά, και Νέα Ποταμιά.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα, όπως έχει αναφερθεί στην τελευταία ενημέρωση από της Πυροσβεστικής.