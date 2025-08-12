Φωτιά στη Χίο: Ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση οικισμών

Ασταμάτητα χτυπάει στα κινητά των πολιτών στη Χίο το 112 για εκκενώσεις οικισμών μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Παρπαριά #Χίου απομακρυνθείτε μέσω #Καμπιάς προς #Καρδάμυλα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στη συνέχεια με μήνυμα το 112 ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Χάλανδρα #Χίου απομακρυνθείτε μέσω #Καμπιάς προς #Καρδάμυλα».