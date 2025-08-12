Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στη Χίο: Ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση οικισμών

Φωτιά στη Χίο: Ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση οικισμών
22:01

Ασταμάτητα χτυπάει στα κινητά των πολιτών στη Χίο το 112 για εκκενώσεις οικισμών μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Παρπαριά #Χίου απομακρυνθείτε μέσω #Καμπιάς προς #Καρδάμυλα».

Παράλληλα, στη συνέχεια με μήνυμα το 112 ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Χάλανδρα #Χίου απομακρυνθείτε μέσω #Καμπιάς προς #Καρδάμυλα».

