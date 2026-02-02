Μαγνησία: Κυνηγός τραυματίστηκε από φίλο του σε κυνήγι αγριογούρουνων

Στο Κεραμίδι Μαγνησίας σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό, καθώς κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου τραυματίστηκε ένας 60χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με όσα γράφει το TheNewspaper.gr, το περασμένο Σάββατο ο 60χρονος είχε πάει με τους φίλους για κυνήγι αγριογούρουνου, όταν κατά λάθος τον πυροβόλησε φίλος του. Το ατύχημα έγινε γιατί τον πέρασε για αγριογούρουνο. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την αιτία που άνοιξε πυρ ο κυνηγός και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο άνδρας.

Ο τραυματίας άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Την προανάκριση την έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ρήγα Φεραίου, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.