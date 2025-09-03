Μαφία της Κρήτης: Ποιοι ήταν ο “Στρατηγός”, ο “Αυστραλός”, ο “Μικρός” και ο “Πάτερ Φαμίλιας” – Η “ακτινογραφία” του κυκλώματος

Στην καρδιά των Χανίων, οι αρχές εξάρθρωσαν ένα από τα πιο οργανωμένα εγκληματικά κυκλώματα των τελευταίων ετών, τη “μαφία της Κρήτης“.

Με στρατιωτική πειθαρχία, δικούς του κώδικες και ξεκάθαρη ιεραρχία, το δίκτυο είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε εστιατόρια, επιχειρήσεις και γειτονιές, διακινώντας τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών και όπλων.

Αρχηγικό μέλος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στο Κολυμβάρι, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχε υπό τον απόλυτο έλεγχό του τη διακίνηση κοκαΐνης από τον Πλατανιά έως το Καστέλι.

Επικοινωνούσε απευθείας με τους πελάτες, ορίζοντας σημεία παράδοσης, ακόμη και μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Δίπλα του, η σύντροφός του με το ψευδώνυμο «Άντζελα» αναλάμβανε τις χρηματικές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ενώ εκτελεστικός βραχίονας ήταν ο «Μικρός».

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρισκόταν επίσης ο «Πάτερ Φαμίλιας», ο οποίος είχε στρατολογήσει ολόκληρη την οικογένειά του –12 άτομα– μετατρέποντας το σπίτι τους σε κέντρο διακίνησης, με αυστηρό «face control» στην είσοδο. Χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Χριστίνα» σε συνομιλίες με τους πελάτες.

Ο «Στρατηγός», σκληρός ποινικός γνωστός στις αρχές, ήλεγχε την παραγωγή και τη διανομή, ενώ βασικός προμηθευτής ήταν ο «Αυστραλός». Κομβικό ρόλο έπαιζε ο «Μπίγκαλης», ιδιοκτήτης υπαίθριου χώρου στάθμευσης, που λειτουργούσε ως βιτρίνα για τη διακίνηση. Από εκεί ξεκινούσαν καθημερινά δεκάδες «βαποράκια».

Στο κύκλωμα συμμετείχε και υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός ως «μάγειρας», που παρασκεύαζε την επεξεργασμένη κοκαΐνη («φρίμπα»). Δύο αδέλφια – επιχειρηματίες λειτουργούσαν ως συνδετικός κρίκος με τις τοπικές αρχές, διευκολύνοντας τη δράση.

Τα μέλη, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φρόντιζαν να «ξεπλένουν» τα κέρδη τους μέσω του τριφασικού μοντέλου νομιμοποίησης εσόδων: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση, ενσωμάτωση. Ένα δίκτυο που έμοιαζε αδιάρρηκτο, αλλά πλέον βρίσκεται αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη.