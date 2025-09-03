Μαφία της Κρήτης: Eκβίαζαν με ροζ βίντεο κληρικό για οικόπεδο «φιλέτο»

Νέα στοιχεία για τη δράση της μαφίας της Κρήτης έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR υπάρχει νέα δικογραφία που εμπλέκει έξι άτομα, με δυο αδέλφια και έναν κληρικό να είναι ανάμεσα τους.

Μάλιστα, ο τελευταίος φαίνεται να εκβιαζόταν με ροζ βίντεο προκειμένου να αποκτήσουν τα δυο αδέλφια 175 στρέμματα στο Ακρωτήρι Χανίων.

«Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου. Τι λέει για όλους σας…Τι… Μόνο δολοφονίες δε μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1.000 δύο φωτογραφίες… Μα είναι και μ…. ο άνθρωπος» τονίζει σύμφωνα με το STAR μέλος του κυκλώματος.

Παράλληλα, σε έγγραφο ο Αρχιμανδρίτης φαίνεται να αναφέρει: «Βεβαιώνω ότι το αγροτεμάχιο στη θέση Αυλέμονας δεν ανήκει στην περιουσία της Εκκλησίας».

Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι λογαριασμοί των κατηγορουμένων

Με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχουν προκύψει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό για αυτό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα όποια στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Μαφία της Κρήτης: Ποιοι ήταν ο “Στρατηγός”, ο “Αυστραλός”, ο “Μικρός” και ο “Πάτερ Φαμίλιας” – Η “ακτινογραφία” του κυκλώματος

Με στρατιωτική πειθαρχία, δικούς του κώδικες και ξεκάθαρη ιεραρχία, το δίκτυο είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε εστιατόρια, επιχειρήσεις και γειτονιές, διακινώντας τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών και όπλων.

Αρχηγικό μέλος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στο Κολυμβάρι, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχε υπό τον απόλυτο έλεγχό του τη διακίνηση κοκαΐνης από τον Πλατανιά έως το Καστέλι.

Επικοινωνούσε απευθείας με τους πελάτες, ορίζοντας σημεία παράδοσης, ακόμη και μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Δίπλα του, η σύντροφός του με το ψευδώνυμο «Άντζελα» αναλάμβανε τις χρηματικές συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ενώ εκτελεστικός βραχίονας ήταν ο «Μικρός».

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρισκόταν επίσης ο «Πάτερ Φαμίλιας», ο οποίος είχε στρατολογήσει ολόκληρη την οικογένειά του –12 άτομα– μετατρέποντας το σπίτι τους σε κέντρο διακίνησης, με αυστηρό «face control» στην είσοδο. Χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Χριστίνα» σε συνομιλίες με τους πελάτες.

Ο «Στρατηγός», σκληρός ποινικός γνωστός στις αρχές, ήλεγχε την παραγωγή και τη διανομή, ενώ βασικός προμηθευτής ήταν ο «Αυστραλός». Κομβικό ρόλο έπαιζε ο «Μπίγκαλης», ιδιοκτήτης υπαίθριου χώρου στάθμευσης, που λειτουργούσε ως βιτρίνα για τη διακίνηση. Από εκεί ξεκινούσαν καθημερινά δεκάδες «βαποράκια».

Στο κύκλωμα συμμετείχε και υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός ως «μάγειρας», που παρασκεύαζε την επεξεργασμένη κοκαΐνη («φρίμπα»). Δύο αδέλφια – επιχειρηματίες λειτουργούσαν ως συνδετικός κρίκος με τις τοπικές αρχές, διευκολύνοντας τη δράση.

Τα μέλη, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φρόντιζαν να «ξεπλένουν» τα κέρδη τους μέσω του τριφασικού μοντέλου νομιμοποίησης εσόδων: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση, ενσωμάτωση. Ένα δίκτυο που έμοιαζε αδιάρρηκτο, αλλά πλέον βρίσκεται αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη.