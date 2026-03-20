Λυκαβηττός: Οδηγός… Fast & Furious έκανε ντριφτ – Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER

Στον εντοπισμό ενός οδηγού που έκανε μανούβρες πλαγιολίσθησης για να δείξει τις ικανότητες του στον Λυκαβηττό προχώρησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Πέμπτης 19/3.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές του επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ το DEBATER φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., βραδινές ώρες χτες (19-3-2026) για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στο λόφο του Λυκαβηττού.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν -13- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, αντίθετη κίνηση σε μονόδρομο κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν -3- άδειες ικανότητας οδήγησης

Σημειώνεται ότι κατά την τροχονομική δράση κατελήφθη οδηγός να πραγματοποιεί μανούβρες πλαγιολίσθησης για την επίδειξη ικανοτήτων και του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο -2.000- ευρώ.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.