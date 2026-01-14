Λόρα: «Δεν φορούσε κουκούλα και δεν φαινόταν φοβισμένη» λένε τα δυο παιδιά που την είδαν στου Ζωγράφου (Βίντεο)

Στο φως έρχονται δυο νέες μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν την 16χρονη Λόρα που αγνοείται στου Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, δυο παιδιά που είχαν διάλειμμα από το φροντιστήριο όπου πήγαιναν μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA αναφέρθηκαν στην συνομιλία που είχαν μαζί της όταν εκείνη βγήκε από το σούπερ μάρκετ όπου και ψώνισε κάποια πράγματα.

«Την είδα να ψωνίζει μέσα στο σούπερ μάρκετ και κατάλαβα πως είναι αυτή που αγνοείται. Την περιμέναμε 20 λεπτά έξω γιατί πήρε πολλά ψώνια όπως κρέας και γαλακτοκομικά. Της μιλήσαμε και μας απάντησε ότι μιλάει αγγλικά. Φορούσε ένα γκρι παντελόνι και ένα λευκό φούτερ, δεν φορούσε κουκούλα, ούτε καπέλο και δεν φαινόταν φοβισμένη. Τα μαλλιά της ήταν έξω» ανέφερε.