Αυτή την ώρα στη Λοριάν η τελετή παράδοσης της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων»

Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra, η «Κίμων», ολοκληρώνει τυπικά το στάδιο της κατασκευής και εισέρχεται στην ενεργό υπηρεσία. Αυτό επισφραγίζεται με την τελετή ονοματοδοσίας και την έπαρση της ελληνικής σημαίας στο ναυπηγείο του Λοριάν στη Γαλλία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, θα παραστούν στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων».

Την αρχή μιας νέας γενιάς κύριων μονάδων επιφάνειας για τον ελληνικό στόλο αποτελεί αυτή η εξέλιξη, και ταυτόχρονα αποτελεί και το επιστέγασμα μιας πολυετούς πορείας. Πρόκειται για μια διαδρομή που ξεκίνησε από την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών, συνεχίστηκε με πολιτικές αποφάσεις και διακρατικές συμφωνίες, περιέλαβε δύσκολες διαπραγματεύσεις και κρίσιμα ναυπηγικά ορόσημα και καταλήγει σήμερα σε μια τελετή που συμπυκνώνει χρόνια σχεδιασμού και προετοιμασίας.

Φρεγάτα «Κίμων»: Τα χαρακτηριστικά της

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί την πρώτη από τις νέες φρεγάτες FDI HN (Belharra) που κατασκευάζει η Naval Group για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που ανοίγει μια νέα ελληνογαλλική ναυτική συνεργασία. Το πρόγραμμα έχει ήδη επιταχύνει τη διαδικασία παραγωγής στο ναυπηγείο του Λοριάν, με το δεύτερο πλοίο, τον HS Nearchos (F-602), να ακολουθεί και το τρίτο, τον HS Formion (F-603), να έχει ήδη περάσει σημαντικά στάδια κατασκευής.

Η FDI HN έχει σχεδιαστεί ως μια φρεγάτα πολλαπλών ρόλων, με έντονη ψηφιακή παρουσία, υψηλή αυτοματοποίηση και αισθητήρες που λειτουργούν σε ενοποιημένο σύστημα. Στο κέντρο της τεχνολογικής της υποδομής βρίσκεται το ραντάρ τύπου AESA νέας γενιάς, καθώς και μια στρατηγική διαχείρισης μάχης που εστιάζει στην ταχύτητα αντίδρασης, την αντίσταση σε ηλεκτρονικές επιθέσεις και την αδιάκοπη παρακολούθηση της τακτικής εικόνας, ακόμα και σε δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες με έντονο θόρυβο.

Η ελληνική διαμόρφωση της φρεγάτας είναι ιδιαίτερα ισχυρή για την κατηγορία της. Το οπλικό πακέτο περιλαμβάνει εξαιρετική αντιαεροπορική προστασία περιοχής με Aster, αντιπλοϊκή ισχύ μέσω Exocet και επιπλέον άμυνα σημείου με RAM, εξασφαλίζοντας ότι το πλοίο δεν εξαρτάται από μία μόνο ζώνη προστασίας. Το μήνυμα είναι σαφές: η «Κίμων» δεν προορίζεται μόνο για συνοδείες, αλλά έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος αεράμυνας και πλατφόρμα αποτροπής, με δυνατότητες που επηρεάζουν την ισορροπία δυνάμεων σε σενάρια υψηλής έντασης.