Γάζα: Το Ισραήλ παραδέχεται ότι πυροβόλησε το αυτοκίνητο της 5χρονης Χιντ Ρατζάμπ – Ποινική έρευνα για τον θάνατό της

O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας ποινικής έρευνας για τον θάνατο της Χιντ Ρατζάμπ, ηλικίας 5 ετών που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2024, έπειτα από προκαταρκτικές έρευνες σε αυτήν την υπόθεση και σε άλλες τέσσερις, που χαρακτηρίστηκαν «ασυνήθιστα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το πτώμα της Χιντ Ρατζάμπ βρέθηκε μέσα σε ένα όχημα που είχε δεχθεί καταιγισμό πυρών στη Γάζα, ημέρες αφότου το μικρό κορίτσι είχε καταφέρει να επικοινωνήσει για τελευταία φορά με τις παλαιστινιακές αρχές, κατά τη διάρκεια μιας μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης με μέλη της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισέληνου, την 29η Ιανουαρίου του 2024.

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«Έπειτα από εξέταση των ευρημάτων (της προκαταρκτικής έρευνας) και λόγω των φερόμενων παραλείψεων στον συντονισμό της μετακίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισέληνου, αποφασίστηκε η έναρξη ποινικής έρευνας», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Η Χιντ Ρατζάμπ είχε τηλεφωνήσει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από το αυτοκίνητο της οικογένειάς της, που είχε δεχθεί πυρά ενώ επιχειρούσε να φύγει από την πόλη της Γάζας, λόγω της ισραηλινής προέλασης στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Το πτώμα του παιδιού βρέθηκε μαζί με εκείνα έξι μελών της οικογένειάς της και δύο διασωστών της Ερυθράς Ημισέληνου που είχαν σταλεί για να τη βρουν.

Οι συνθήκες του θανάτου του μικρού κοριτσιού προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή και εκκλήσεις για την έναρξη μιας ανεξάρτητης έρευνας.

Οι πρωτότυπες ηχογραφήσεις της κλήσης της στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συμπεριελήφθησαν στο ντοκιμαντέρ «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», το οποίο είχε προταθεί για βραβείο Όσκαρ.

Σύμφωνα με τον στρατό, η διερεύνηση των γεγονότων δείχνει ότι οι στρατιώτες «άνοιξαν πυρ εναντίον ενός οχήματος που τους προσέγγιζε κυκλοφορώντας σε αντίθεση με τις προηγούμενες συστάσεις» που είχαν δοθεί σε κατοίκους της περιοχής.

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«Έπειτα από πυρά, πέντε επιβάτες σκοτώθηκαν και δύο επέζησαν: η Χιντ Ρατζάμπ και η ξαδέλφη της Λαγιάν Χαμαντά», αναφέρεται.

Μετά την τηλεφωνική κλήση στις υπηρεσίες διάσωσης, υπήρξε συντονισμός για την αποστολή ενός ασθενοφόρου της Ερυθράς Ημισέληνου προκειμένου να απομακρυνθούν τα θύματα, συνεχίζει ο στρατός.

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«Εντούτοις, κατά την άφιξη του ασθενοφόρου στην περιοχή, μια οβίδα ερρίφθη προς την κατεύθυνσή του, προκαλώντας το θάνατο δύο μελών του πληρώματος του ασθενοφόρου που επέβαιναν σε αυτό».

Οι σοροί, μεταξύ άλλων της Χιντ Ρατζάμπ εντοπίστηκαν δέκα ημέρες αργότερα, μόλις τα ισραηλινά άρματα μάχης αποχώρησαν από την περιοχή.

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«Πειθαρχικά μέτρα»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης την έναρξη μιας ποινικής έρευνας για τον θάνατο 15 Παλαιστινίων τον Μάρτιο του 2025, μεταξύ αυτών ενός υγειονομικού και ενός εργαζόμενου του ΟΗΕ στο Ταλ αλ Σουλτάν, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

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Ο στρατός παραδέχθηκε πως άνοιξε πυρ εναντίον ασθενοφόρων και οχημάτων διάσωσης που είχαν κριθεί πως ήταν «ύποπτα».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, OCHA, είχε, εκείνη την εποχή, επιβεβαιώσει πως μετά τον θάνατο των πρώτων διασωστών, άλλες ομάδες που είχαν σπεύσει αναζητώντας τους είχαν δεχθεί διαδοχικά πυρά.

Τα πτώματα είχαν βρεθεί θαμμένα κοντά στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, σε αυτό που το OCHA είχε περιγράψει ως ομαδικό τάφο.

Έξι από τα θύματα αναγνωρίστηκαν ως μέλη της Χαμάς, επιβεβαίωσε ο στρατός.

Σχετικά με τον θάνατο δύο μελών της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα στη Χαν Γιούνις (νότια), τον Φεβρουάριο του 2024, αποφασίστηκε η επιβολή «πειθαρχικών μέτρων» σε βάρος των στρατιωτικών που ενεπλάκησαν.

«Διαπιστώθηκε ότι οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ για στρατιωτικό σκοπό, εναντίον ενός στόχου τον οποίο, με βάση τα χαρακτηριστικά του και υπό τις περιγραφόμενες συνθήκες, θεωρούσαν στρατιωτικό στόχο», εξηγεί ο στρατός στην έκθεσή του, επισημαίνοντας ότι τη στιγμή της επίθεσης δεν γνώριζε πως «το κτίριο ήταν ένας γνωστός χώρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF)».

Ο στρατός, αντίθετα, έκλεισε άλλες δύο υποθέσεις, που αφορούσαν επιθέσεις οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε δύο εργαζομένους των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), οι οποίοι κυκλοφορούσαν σε μια αυτοκινητοπομπή τον Νοέμβριο του 2023 στην πόλη της Γάζας, καθώς και σε επτά εργαζομένους της World Central Kitchen (WCK) τον Απρίλιο του 2024.

Οι προκαταρκτικές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχαν εύλογες υπόνοιες εγκληματικής συμπεριφοράς που θα δικαιολογούσαν την έναρξη ποινικής έρευνας ή τη λήψη περαιτέρω μέτρων εις βάρος οποιουδήποτε από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα».

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ