Λιοσίων: Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της ανήλικης από μηχανή

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση ενός ανήλικού κοριτσιού από μηχανή στην Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου 18/4 ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του STAR φαίνεται η στιγμή που η μηχανή παρασέρνει την ανήλικη και στη συνέχεια την εγκαταλείπει στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER όλα συνέβησαν στις 5 το απόγευμα στην οδό Λιοσίων στο ύψος του Αγίου Μελετίου όταν δυο άτομα χτύπησαν ένα ανήλικο κορίτσι με σκούτερ και το εγκατέλειψαν αιμόφυρτο με αιμορραγία στο κεφάλι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκούτερ που επέβαιναν τα δυο άτομα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα ενώ κάμερες πρόλαβαν και κατέγραψαν τις πινακίδες.

Άμεσα μετέβη στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το κορίτσι διακομίστηκε στο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση.