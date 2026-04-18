Λιοσίων: Άγνωστοι χτύπησαν με σκούτερ ένα ανήλικο κορίτσι και το εγκατέλειψαν

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου 18/4 όταν άγνωστοι με σκούτερ χτύπησαν και εγκατέλειψαν ένα ανήλικο κορίτσι στην οδό Λιοσίων σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER.

Συγκεκριμένα, όλα φαίνεται να συνέβησαν μετά τις 5 το απόγευμα όταν δυο άτομα σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER χτύπησαν ένα ανήλικο κορίτσι με σκούτερ και το εγκατέλειψαν αιμόφυρτο με αιμορραγία στο κεφάλι στην οδό Λιοσίων στο ύψος του Αγίου Μελετίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκούτερ που επέβαιναν τα δυο άτομα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα ενώ κάμερες πρόλαβαν και κατέγραψαν τις πινακίδες.

Άμεσα μετέβη στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το κορίτσι διακομίστηκε στο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση.