ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην λεωφόρο Λαυρίου – Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φανάρι

Σοβαρό τροχαίο στην λεωφόρο Λαυρίου – Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:34

Ένα ακόμη τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, αυτή την φορά στην λεωφόρο Λαυρίου με αποτέλεσμα ένας 45χρονος μοτοσικλετιστής να χάσει την ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Τροχαίας, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος επί της λεωφόρου Λαυρίου προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο τον μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

