Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι στο Α’ νεκροταφείο το “αντίο” στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά – Οι σπαρακτικές αναρτήσεις

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους Λένα ο πατέρας της Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της Γεωργία και ο αδελφός της Κώστας, συγγενείς και φίλοι.

Η άτυχη 34χρονη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 7/8 και σήμερα στις 13:00 αναμένεται να ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Δίπλα στους γονείς και τον αδελφό της Λένας Σαμαρά, εκτός από συγγενείς, φίλους και συνεργάτες, θα βρίσκεται σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό, στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του, Μαρέβα, ενώ παρόντες θα είναι πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Υπεθυμίζεται ότι η 34χρονη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο που υπέστη και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Η επιθυμία της οικογένειας

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».

Λένα Σαμαρά: Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις για την 34χρονη

Με μια κοινή τους φωτογραφία, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού, αποχαιρέτησε συντετριμμένος την αδελφή του, τη Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα την ζωή μου για να μη συμβεί αυτό…

Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί, ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ… είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω, Λενάκι μου», έγραψε.

Με τον ίδιο τρόπο την αποχαιρέτησε και η παιδική της φίλη και γενική γραμματέας του υπουργείο Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη: «29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της.