Λένα Σαμαρά: Το συγκλονιστικό “αντίο” από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη, “Για μένα θα είσαι πάντα μοναδική, καλό ταξίδι άγγελε μου”

Με μία ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε την Λένα Σαμαρά, η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας και στενή φίλη της 34χρονης, Λίλιαν Βιλδιρίδη.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram, κάτω από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της με την Λένα Σαμαρά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τους μοιράζονταν μία ιδιαίτερη στενή φιλία, από όταν ήταν μικρά παιδιά.

Το σπαρακτικό μήνυμα του Κώστα Σαμαρά

Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του αδερφού της Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σαμαράς γράφει:

“Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μη συμβεί αυτό…

Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…Δεν θα φύγεις ποτέ… είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου“.

Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»