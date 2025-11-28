Λειψυδρία: Και επίσημα σε “κόκκινο συναγερμό” η Αττική – Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Υπέρ της κήρυξης της Αττικής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της λειψυδρίας συνηγόρησε ο επιστημονικός σύμβουλος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της Αρχής προς το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τη Λέρο, την Πάτμο και το Μεγανήσι, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Όπως εκτιμά, η ΕΥ∆ΑΠ θα πρέπει να περιορίσει άμεσα τις ποσότητες νερού που διατίθενται για άρδευση, ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να στρέψει τις δυνάμεις της στην επαναχρησιμοποίηση του νερού από τους βιολογικούς καθαρισμούς.

Ο Χρήστος Μακρόπουλος, καθηγητής στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, κλήθηκε από τη ΡΑΑΕΥ να αξιολογήσει τα στοιχεία που υπέβαλε η ΕΥ∆ΑΠ στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ζητώντας την κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

«Είναι απολύτως ορθό ότι είμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Ο φετινός χειμώνας μοιάζει πολύ καλύτερος από τον περυσινό, τουλάχιστον αυτό δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Βέβαια δεν είναι θεαματικά καλύτερος στη λεκάνη απορροής του Εύηνου, που είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο υδρολογικός κύκλος βαίνει προς το τέλος του», δήλωσε στην «Καθημερινή» ο Χρήστος Μακρόπουλος, καθηγητής στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, που κλήθηκε από τη ΡΑΑΕΥ να αξιολογήσει τα στοιχεία που υπέβαλε η ΕΥ∆ΑΠ στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να δοθεί μια ρητή πρόβλεψη, αν θα εμφανιστεί έλλειμμα για την ύδρευση της Αθήνας μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια. Με βάση στατιστικές εκτιμήσεις, μια πιθανότητα 2%-5% για την εμφάνιση αστοχίας 20-30 εκατ. κυβικών μέτρων νερού δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Η ποσότητα αυτή μπορεί να ακούγεται περιορισμένη, ωστόσο αντιστοιχεί στην κατανάλωση της Αθήνας για ένα μήνα, οπότε η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να κινηθεί στην κατεύθυνση της λήψης μέτρων, αλλά χωρίς πανικό» προσθέτει ο ίδιος.

Όσον αφορά στην Αττική, ο κ. Μακρόπουλος τάσσεται υπέρ της λήψης βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων: «Κατ’ αρχήν, οι οικιακές καταναλώσεις στους αστικούς δήμους της Ελλάδας δεν είναι πολύ μεγάλες, περίπου 100 λίτρα ανά κάτοικο την ημέρα. Και παρότι η κατανάλωση έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2023, δεν φαίνεται να υπάρχουν τάσεις αύξησής της για τα επόμενα χρόνια. Επομένως, μια καμπάνια για τη μείωση της κατανάλωσης παρότι δεν βλάπτει, εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να φέρει θεαματικά αποτελέσματα».

Σύμφωνα με τον κ. Μακρόπουλο, «αυτό που θα πρέπει να διερευνηθεί γρήγορα είναι το ενδεχόμενο δραστικής μείωσης των ποσοτήτων νερού που διατίθενται για άρδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥ∆ΑΠ, οι ποσότητες αυτές εκτιμώνται σε 30-35 εκατ. κυβικά νερού ετησίως. Προφανώς και δεν πρόκειται για μια εύκολη απόφαση, καθώς θα πρέπει να συνδυαστεί με μέτρα στήριξης των πληττόμενων αγροτών. Επίσης, η αύξηση της άντλησης ποσοτήτων από την Υλίκη, που ήδη υλοποιεί η ΕΥ∆ΑΠ, είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να συνεχιστεί».

Μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τον κ. Μακρόπουλο, η προσπάθεια της ΕΥ∆ΑΠ θα πρέπει να στραφεί σε δύο κατευθύνσεις: στη μείωση των απωλειών από το κανάλι μεταφοράς νερού από τον Εύηνο και τον Μόρνο στην Αττική και στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης.

Οσον αφορά τα προτεινόμενα από την ΕΥ∆ΑΠ έργα, ο κ. Μακρόπουλος διευκρινίζει ότι του ζητήθηκε από τη ΡΑΑΕΥ να τα αξιολογήσει και επομένως δεν έχει επαρκή στοιχεία να πάρει θέση.