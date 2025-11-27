Λειψυδρία: Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από θετική εισήγηση της ΡΑΑΕΥ
Τι σημαίνει στην πράξη η απόφαση για τους πολίτες
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το θέμα της λειψυδρίας κηρύχθηκαν, τόσο η Αττική, όσο και το Μεγανήσι Λευκάδας, μετά από τη θετική εισήγηση της Ρυθμιστική Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).
Αυτή η κατάσταση στην πράξη σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για τα έργα ύδρευσης με προτεραιότητα σε αυτές της περιοχές, ενώ, παράλληλα θα επιταχυνθούν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις.
Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας κάνουν σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η παραπάνω απόφαση δεν σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες, αλλά οδηγεί σε επιτάχυνση διαδικασιών, μελετών και υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Παπασταύρου: «Η Αττική κάθε 25-30 χρονιά αντιμετωπίζει κρίση λειψυδρίας»
«Το θέμα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αττική, δε σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Τι σημαίνει; Επιτάχυνση διαδικασιών, μελετών και ολοκλήρωση έργων», ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης μιλώντας στο Action24, o Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
«Υπάρχουν για παράδειγμα περιοχές (Πάτμος, Λέρος) που η κήρυξη αυτή επιτρέπει στα νησιά αυτά να μπορέσουν να κάνουν έργα που με διαφορετική διαδικασία δε θα μπορούσαν στον ίδιο χρόνο», πρόσθεσε ο υπουργός.
«Δε θα υπάρχει άμεσο ή έμμεσο μέτρο για τους πολίτες», συμπλήρωσε.
