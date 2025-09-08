Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες – Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο ασθενής

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή που νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για την 26χρονη νοσηλεύτρια, τον 50χρονο Διευθυντή της κλινικής και την 32χρονη παθολόγο – επόπτρια οι οποίοι συνελήφθησαν για έκθεση σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν όταν η 26χρονη νοσηλεύτρια έκανε μετάγγιση από λάθος ομάδα αίματος σε έναν 67χρονο ασθενή, γεγονός που αντιλήφθηκε η γυναίκα του αλλά και η συνοδός του διπλανού ασθενή με τη μετάγγιση να διακόπτεται. Παρόλα αυτά, είχαν ήδη χορηγηθεί στον ασθενή 40ml από τα συνολικά 200ml αίματος που είχε το ειδικό σακουλάκι.

Πλέον, ο ασθενής νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ προανάκριση πραγματοποιείται από το ΤΔΕΕ Αμπελοκήπων.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής Αθηνών:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι δήλωσε ο γιος του ασθενή

«Είναι η μητέρα μου όλη μέρα μαζί του» είπε ο γιος του ασθενή, μιλώντας στο Mega, χωρίς να μπορεί να πιστέψει όσα συνέβησαν.