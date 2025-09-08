Αμπελόκηποι: Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Συνελήφθησαν μια νοσηλεύτρια και δυο γιατροί

Στη σύλληψη μιας νοσηλεύτριας και δυο γιατρών σε ιδιωτικό νοσοκομείο στους Αμπελόκηπους για λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στις 00:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας 8/9 όταν τόσο η 26χρονη νοσηλεύτρια όσο και οι 50χρονος Διευθυντής της κλινικής και η 32χρονη παθολόγος επόπτρια για έκθεση και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Την λανθασμένη μετάγγιση αίματος στον 67χρονο ασθενή κατάλαβε η σύζυγός του, ωστόσο είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml από τα 200ml. Πλέον, ο ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική ενώ προανάκριση πραγματοποιείται από το ΤΔΕΕ Αμπελοκήπων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής Αθηνών:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.