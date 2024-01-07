Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Λάρισα: Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κυνηγός που βρέθηκε στη Σπηλιά

Βίντεο από τη διάδσωσή του

Λάρισα: Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κυνηγός που βρέθηκε στη Σπηλιά
Νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (07/01) ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τραυματισμό άνδρα, σε δύσβατη περιοχή κοντά στον οικισμό Σπηλιά της Δ.Ε. Νέσσωνος Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 14 πυροσβέστες του 1ου και 3ου ΠΣ Λάρισας καθώς και της Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Μετά από έρευνες, οι Πυροσβέστες, με την παρουσία ιδιωτών, εντόπισαν τον άνδρα, βαριά τραυματισμένο.

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ, οι Πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο και τον παρέλαβε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες, σήμερα.

