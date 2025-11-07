Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Λάρισα: Τρόμος για 15χρονο – Τον απείλησαν δυο άτομα για να του κλέψουν το ηλεκτρικό πατίνι

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Λάρισα: Τρόμος για 15χρονο – Τον απείλησαν δυο άτομα για να του κλέψουν το ηλεκτρικό πατίνι
Τον τρόμο βίωσε ένας 15χρονος στη Λάρισα καθώς τον απείλησαν δυο άτομα για να του κλέψουν το ηλεκτρικό πατίνι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Onlarissa.gr το συμβάν έγινε στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, νωρίς το βράδυ της Παρασκευής.

Δύο άντρες μαυροφορεμένοι απείλησαν με μαχαίρι έναν 15χρονο, με στόχο να του κλέψουν το ηλεκτρικό του πατίνι. Εν τέλει δεν τα κατάφεραν και διέφυγαν πεζοί.

Για τον εντοπισμό τους, η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

