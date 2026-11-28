Στον εισαγγελέα οδηγείται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο 43χρονος με το προσωνύμιο «Κινέζος», ο οποίος αναζητούνταν στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο. Η ΕΛ.ΑΣ. τον συνέλαβε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα, έπειτα από συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας η αστυνομία εντάσσει την ανθρωποκτονία του Ζαμπούνη. Τη σύλληψη στην Αθήνα πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

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Η σύλληψη στην Κερύνεια και η παράδοση μέσω Τουρκίας

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί στα τέλη Αυγούστου στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας. Η σύλληψη εκεί αφορούσε χωριστή υπόθεση. Οδηγήθηκε ενώπιον του λεγόμενου επαρχιακού δικαστηρίου Κερύνειας για παράνομη παραμονή και παραβίαση περιοχής που είχε χαρακτηριστεί στρατιωτική ζώνη. Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί τότε ενώπιον του «δικαστηρίου», είχε παραμείνει στα κατεχόμενα χωρίς άδεια επί 389 ημέρες.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Τουρκία. Οι τουρκικές Αρχές τον παρέδωσαν στις ελληνικές στο πλαίσιο εκτέλεσης του διεθνούς εντάλματος που εκκρεμούσε σε βάρος του. Ακολούθησε η σύλληψή του από την ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Η δολοφονία στον Νέο Κόσμο και η έρευνα για το λαθρεμπόριο καπνικών

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο. Ο 44χρονος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν δέχθηκε την ένοπλη επίθεση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες έριξαν σχεδόν 100 σφαίρες.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας τον Μάρτιο του 2025, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για οργάνωση που, σύμφωνα με την αστυνομία, παρήγαγε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα. Η επιχείρηση για την εξάρθρωση της οργάνωσης είχε οδηγήσει σε 47 συλλήψεις συνολικά, ενώ για την ανθρωποκτονία στον Νέο Κόσμο είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης.