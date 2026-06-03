Καιρός σήμερα: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες – Πού θα αγγίξει τους 33 βαθμούς ο υδράργυρος

Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα Τετάρτη 3/6 σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας.

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Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Θεσσαλία.

Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 29 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 27 και 29 βαθμών Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

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Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά άιθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

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Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.