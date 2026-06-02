Τρόμος για ζευγάρι στη Λάρισα: Κομμάτι βράχου αποκολλήθηκε κι έπεσε πάνω στο όχημά του

Παρολίγον τραγωδία να σημειωθεί στη Λάρισα γύρω στις 13:30 το μεσημέρι της Κυριακής, 31 Μαΐου, με ένα ζευγάρι να γλυτώνει “παρά τρίχα”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το onlarissa, όλα έγιναν όταν το ζευγάρι διέσχιζε με το αυτοκίνητό του την κοιλάδα τον Τεμπών από τον παλαιό δρόμο με προορισμό κοντινά παράλια της Λάρισας. Ξαφνικά άκουσαν κάτι να πέφτει με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου τους κάνοντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Το ζευγάρι πανικοβλήθηκε, ωστόσο ο άνδρας οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του. Μην μπορώντας να σταματήσει άμεσα το αυτοκίνητο καθώς θα ήταν άκρως επικίνδυνη ενέργεια στις στροφές των Τεμπών και με αρκετά αυτοκίνητα να ακολουθούν, στάθμευσε κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά διαπιστώνοντας ότι είχε αποκολληθεί κομμάτι βράχου και πέφτοντας πάνω στο όχημα δημιούργησε βαθούλωμα στην οροφή ακριβώς πάνω από το κάθισμα της συνοδηγού.

Το γεγονός συνέβη παρότι γίνονται διαρκώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα εργασίες βραχοπροστασίας και συντήρησης στην περιοχή των Τεμπών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων από τις πτώσεις βράχων. Τα έργα περιλαμβάνουν εξαμηνιαίες επιθεωρήσεις και συντηρήσεις των πλεγμάτων και των συστημάτων αντιστήριξης στα πρανή της κοιλάδας.

Προφανώς και επρόκειτο μεμονωμένη και σπάνια περίπτωση που ευτυχώς δεν είχε δυσάρεστα αποτελέσματα.